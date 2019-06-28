Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası Keles'te buluşuyor
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Türk Dünyası Keles'te buluşuyor

16 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla'da yapılacak.

Türk Dünyası Keles'te buluşuyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:23 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Ekonomi
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