Türk Dünyası Keles'te buluşuyor
16 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla'da yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:23
tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles
Kocayayla'da yapılacak.
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