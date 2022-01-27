Üye Girişi
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı - Son Dakika

'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı

27.01.2022 12:25

'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladıİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da, yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenecek etkinlikler,...

'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da, yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenecek etkinlikler, gala konseriyle başladı. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen, ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği ezgiler ile halk dansları ekiplerinin gösterileri, görsel şölene dönüştü.

Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38'inci Dönem Toplantısı'nda Bursa, '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmişti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla, 1993 yılında kurulan TÜRKSOY'un, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği 10'uncu şehir olan Bursa, Türk dünyasının müzik ve danslarına ev sahipliği yaptı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen gala konserine; Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'BURSA KAPISI GELECEĞE AÇILIYOR'

Galaya ev sahipliği yapan Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ata topraklarından gelen misafirlerle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıl boyunca Bursa'ya yakışır pek çok etkinliğe imza atacaklarını dile getiren Aktaş, 'Kongre ve seminerlerden, konser ve festivallere, sinema, tiyatro ve sergilerden söyleşilere kadar, geniş yelpazede çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikleri duyuracağımız 'bursa2022.org' internet sitemiz yayına başladı. Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimiz, kadim tarihimiz, köklerimize bağlılık, bizimle özdeşleşen rengimiz, yenilikçi duruş, sonsuzluk ve birlikten doğan gücümüzden aldığımız ilhamla hazırladığımız, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa logomuzda olduğu gibi birlikte çok önemli kapıları açıyoruz. Bu kapı tarihe açılıyor, bu kapı geleceğe açılıyor, bu kapı kültür ve sanata açılıyor. Bu kapı sanayiye ve iş dünyasına açılıyor, bu kapı bilgiye ve değerlerimize açılıyor. Bu kapı İpek Yolu'na, ticarete ve turizme açılıyor. Bu kapı Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine açılıyor. Birliğimizin kavi ve daim olmasını diliyorum? dedi.

Mehter konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile başlayan gala etkinlikleri, geceye özel hazırlanan sahne dekoru ile davetlilere görsel şölen sundu. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen, ses ve saz sanatçılarının performanslarının yanında, halk dansları gösterileri beğeniyle izledi. Renkli gecede, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için bestelenen marş da davetlilerin beğenisine sunuldu.

'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı

YORUMLAR
500

Türk kültürü, Türk Dünyası, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı - Son Dakika


Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük         
12:39
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:48 Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:57:14. #1.13#
SON DAKİKA: 'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement