Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da görkemli açılış - Son Dakika

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da, görkemli törenle resmi açılış yapıldı.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni Tofaş Spor Salonu'ndaki gerçekleştirildi. Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatan ülkeler, salonu dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Atların üzerinde salona girenler ayakta alkışlanırken, dans gösterileri hayranlıkla takip edildi. 20'ye yakın ülkeden 700 sanatçı büyük beğeni kazandı. Mehter Takımı'nın söylediği marşlara salondaki bir çok vatandaş da eşlik etti.

Salonu dolduran kalabalığa seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim yüreğimiz, kaderimiz gönlümüz soyumuz bir. Gelecekte birlikte olmak düşüncesi ile TÜRKSOY'a teşekkür ediyorum. Bursa Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Atalarımız Osmanlıya başkentlik yapmış Türk tarihinde soylu direnişiniz yaptıkları ticaret, sanayi, turizm ve kültürle güzel bir şehirdir. Türksoy aldığı kaldığı kararla başkent olması çok yerinde oldu. Bu karar ile birlikte inşallah Bursa'da çok güzel etkinlikler yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki meselede önemli adımlar atmıştır. Büyük bir liderlik göstermiştir. Barış getirilmesi için önemli gelişmelerin olacağı umut ediyorum. Kıbrıs'ta yıllarca, cefalar çektik. Saldırılara uğradık, haksız uğursuzluk insan hakları ihlalleri yaşadık. Mücadele verdik. Türkiye desteği ile orada bir devlet kurduk ve bunun adı KKTC oldu. Bu devleti güçlendirmek ve coğrafyadaki Türk varlığının güçlendirilmesi için Doğu Akdeniz'deki, hakkımızın hukukumuzun sağlanması, Mavi Vatan'daki jeopolitik, jeostratejik bir takım önemli ulusal çıkarlarımızın korunmasında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği çok önemlidir. Yakında bizler de inşallah, TÜRKSOY'da bizlerde yerimizi almakla birlikte, bizlerde büyük Türk dünyasının parçası ve Doğu Akdeniz'de o dünyanın, Türklüğün ilk temsilcisi olmanın bahtiyarlığını, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÖZÜMÜZÜN İÇİN GİBİ KORUYACAĞIZ"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım, "Türk dünyası büyüyerek devam ediyor. Bir olacağız, diri olacağız. Güçlü olacağız. Birlikte Türk dünyası olacağız. Bugünlerde bölgemizde can sıkıcı olaylar yaşanıyor. Bu da bize daha güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Birbirimize kenetleneceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün için gibi koruyacağız. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de Türk devletleri arasında göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ise, "Ortak değerlerimize sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bursa, kültürel mirasın zenginlikleriyle ayrıcalıklı konumdadır. Paha biçilemez unsurlara ev sahipliği yapmaktadır. Bizlerde Bursa'ya destek olmaya devam edeceğiz. Bu geceki muhteşem gösteriyi bize sunan bütün sanatçılara, teşekkür ediyorum. Bugün dünya, zor bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte bizlerin ortak yaptığı çalışmaların daha anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu etkinliklerle büyük bir kazanım sağladıklarını belirten Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, "Kültür en önemli alanlarımızdan biridir. İlk olarak kültür temelinde bir araya gelmişizdir. Kültür bizim ortak kimliğimizdir" ifade etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiği andan itibaren dünyanın Bursa'ya bu güzellikleri görmek için gayret gösterecektir. Usta sanatçılarımızı Bursa'da bir araya getirdik. Bu geçenin mimarlarına teşekkür ediyorum. Bizler bir ve beraber olmalıyız. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünya'ya barış, yurtlarımıza huzur diliyorum. Türk dünyası ebedi olsun" dedi.

"BURSA'YI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ, BU ŞEHRİ YAŞAYANLAR BİLİR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bugün köklü tarihi, zengin kültürü, somut ve somut olmayan kültürel mirası ve tarihi zenginlikleri ile Bursa için anlamlı, özel ve çok önemli bir gündür. Hepinizin malumu olduğu üzere, Bursa, Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına layık görüldü. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'mızı bu unvana layık gören, herkese teşekkür ediyorum. Bursa'yı anlatmaya kelimeler yetmez, bu şehri yaşayanlar bilir. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan, Ortadoğu'dan başlayıp, Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa'dır. Böyle bir şehre hizmet etme şerefine nail olduğum için rabbime hamd olsun. '2022 yılı Bursa'nın yılı olacak' anlayışıyla çıktığımız bu yolda resmi açılışımız öncesi kentimizin kültür sanat hayatına değer katan birçok program ve etkinlik gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"BURSA MEDENİYETİMİZİN GÖZBEBEĞİDİR"

Yıl boyunca gerçekleşecek, kongre ve seminerden, konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpaze de çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa'ya marka değerini artırmanın gayreti içinde olacaklarını belirten Aktaş, "8 tarihi baharat yolu ve ipek yolunun kesiştiği, 8500 yıllık tarihi ile farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa, ekonomik ve sosyal dokusunun yanı sıra doğal güzellikleri, şifalı suları yaz ve kış turizmi imkanları gibi zenginliklerle harmanlanmış olan bir şehirdir. Bursa medeniyetimizin gözbebeğidir. Burası sadece Osmanlı hakanlarının değil, aynı zamanda gönül sultanlarının da şehridir. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız iftihar verici eserimiz dilde, fikirde, eylemde birlik olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit bursa vaktidir" diye konuştu.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)