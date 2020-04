Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş, "Dünyanın her zamankinden daha fazla iyiliğe, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak üyelerimizin destekleriyle Birliğimizin hesabında toplanacak olan tutarı kampanya hesabına yatıracağız" dedi.



Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 salgınına karşı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada Türk milletinin korona virüsü ile mücadeledeki desteklerini en üst seviyeye ulaştırmakla tarihi bir görevi yerine getiriyor olmanın şuurunda olduğunu belirterek, "Bu sebepten milletimizin her bir ferdi Milli Dayanışma Kampanyası'na gösterdiği teveccühle bu zor zamanda da birlik ve beraberliğimizin gücünü ortaya koymuştur. Bütün insanlık alemine örnek olacak şekilde devletimiz ve milletimiz bilmektedir ki daha mutlu ve sağlıklı olmanın yolu kendimiz için bir şeyler yapmaktan daha fazlasıdır, başkaları için de elini taşın altına koymaktır, aşını paylaşmaktır. Zira hepimizin bildiği gibi iyilikler paylaşıldıkça çoğalır. İşte bu inançla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak katılacağımız Milli Dayanışma Kampanyası, birlik ve beraberliğimizin teminatı olacak, kadim medeniyetimizin dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ahlakının yeni bir veçhede yaşatılmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.



Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Türkiye'nin uluslararası platformlarda söz sahibi olan en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini ifade eden Demirtaş, "Tüm kalbimizle inanıyor ve şahit oluyoruz ki bu büyük birliğin üyelerinin her biri kendinden bekleneni hakkıyla yerine getirmektedir. Üyelerimizin her birinin ülkesine vefası, milli duruşu ve duyarlılığı en üst seviyededir. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak Milli Dayanışma Kampanyası'nda yer almamız tarihi bir vazifedir. Verilen her vazifeyi milli bir görev olarak addeden birliğimizden beklenen, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de ihtiyacımız olan gücü ortaya koymasıdır. Dünyanın her zamankinden daha fazla iyiliğe, ihtiyacı sahiplerinin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak üyelerimizin destekleriyle birliğimizin hesabında toplanacak olan tutarı kampanya hesabına yatıracağız. Hayırda yarışanların en önünde olmak dileği ve hedefiyle Milli Dayanışma Kampanyası'nda yer alacağız. Cenab-ı Allah hayırlarımızı kabul etsin, birliğimizi daim eylesin" dedi. - ANKARA