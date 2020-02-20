Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi'nin İkincisi Antalya'da düzenlendi - Son Dakika
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Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi'nin İkincisi Antalya'da düzenlendi

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde "2. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi" gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi'nin İkincisi Antalya'da düzenlendi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde "2. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi" gerçekleştirildi.


Geçen yıl TİKA desteğiyle ilki gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi'nin ikincisi bu yıl Antalya'da gerçekleştirildi.


Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında bulunduğu 250 bilim insanı, Multipl Skleroz (MS) hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, bunu kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu değerlendirdi.


Kongre ile geçen yıl başlatılan, ülkemizde ve Türk Dünyasında multipl skleroz hastalığının tanı ve tedavisinde güncel, akılcı, etkin ve pratik uygulamalar ile ilgili bilgi paylaşımının artırılması hedeflenmiştir. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan birçok nöroloji uzmanı ve multipl skleroz alanında çalışan diğer paydaşlar eğitim programına geniş bir katılım gösterdi.


Kongre vasıtasıyla bir ilk olarak başlayan ülkemizdeki multipl skleroz alanında çalışan nöroloji uzmanları ile Türk Cumhuriyetlerdeki meslektaşları yeniden bir araya gelerek bu alanda işbirliği geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde Multipl Skleroz alanında sürekli tıp eğitimine katkı sağlaması hususları değerlendirildi.


Kongre'nin bundan sonra her yıl farklı ülkede düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varıldı. - ANKARA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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