Türk Dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi işbirliği ile Türk Dünyası Müzelerine gençler için sanal tur düzenlenecek.



Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi işbirliği ile "Türk Dünya Müzeleri Haftası" gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 18-24 Mayıs tarihleri arasında haftanın her günü Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'na üye ve gözlemci olan ülkelerin müzelerine çocuklar ve gençler için sanal bir tur yapılacak.



Müzelerin sanal tur programının açılışı 18 Mayıs'ta Azerbaycan Ulusal Halı Müzesiyle yapılacak olup, 19 Mayıs Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi, 20 Mayıs Kırgızistan Ulusal Sanat Müzesi, 21 Mayıs Türkiye Troy Müzesi, 22 Mayıs Özbekistan Devlet Tarih Müzesi, 23 Mayıs Macaristan Ulusal Müzesi ile devam edecek.



24 Mayıs'ta ise öğrenciler için müze haftasının resmi kapanış programı yapılacak. Bu süre boyunca gençler, kadim tarihe ve zengin kültüre sahip Türk devletlerini ünlü müzelerine online olarak seyahat edebilecekler.



Proje sayesinde, Covid-19 salgını nedeniyle ülkelerde oluşturulan karantina rejiminde çocuklar, Türk dünyası müzeleriyle tanıştırmak ve Türk ülkelerinin tarihini, kültürünü ve sanatını daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak. - BAKÜ