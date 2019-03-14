Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri Beğeni Topladı

Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri Beğeni Topladı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünce düzenlenen konser Beypazarı'nda büyük beğeni topladı.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri Beğeni Topladı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünce düzenlenen konser Beypazarı'nda büyük beğeni topladı.

Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Beypazarılılara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen konserde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Azerbaycan, Kırım, Gagauzya, Kerkük gibi Türk dünyası ülkelerden eserler seslendirildi. Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonunda Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Türk Dünyası Müzik Topluluğu Yönetmeni Abdullah Alper Kurbani'ye çiçek takdim etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

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