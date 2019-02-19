Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

1 saat önce

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" başlıklı konser verdi.

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" başlıklı konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Kazakistanlı Şef Anvar Akbarov ile Şef Seval Kadıoğlu yönetti.

Gecede, "Kara Kemer ", "Zhez Kiik " ve "Gauhar Tas" gibi eserler müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan orkestra ve solistler uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:53 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]