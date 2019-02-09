Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası'nın Acı Kaybı

Türk Dünyası'nın Acı Kaybı

40 dakika önce

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyasının sevilen sanatçılarından Abdurehim Heyit için taziye mesajı yayınladı.

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Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyasının sevilen sanatçılarından Abdurehim Heyit için taziye mesajı yayınladı.

Ceylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Çin yönetimi 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra bölgede başlatmış olduğu sözde devrimlerle din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere eğitim, sosyo kültürel, ekonomik alanlardan çevre ve ekolojik dengeye varıncaya dek her alanda büyük yıkım gerçekleştirmiştir.

İşgalle birlikte ne kadar siyasi önder, aydın, bilim adamı, din adamı, zengin, kanaat önderi varsa tutuklanmıştır. Sözde halk mahkemelerinde savunma hakları ellerinden alınan insanların birçoğu kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Birçoğu da ağır cezalarla hapislerde çürümüştür. Bunlardan birisi de Uygur Dutar Kralı olarak bilinen ve Türk Dünyasında sevilip sayılan bir sanatçı olan Abdurehim Heyit'tir. Nisan 2017'de herhangi bir gerekçe sunulmadan tutuklanan Abdurehim Heyit alınan haberlere göre Ceza evinde şehit edilmiştir. Almış olduğumuz bu kara haber Türk Dünyasını derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor. Tüm Türk Dünyası'na baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca katil Çin' i tüm bu yaptıklarından dolayı lanetliyor ve kınıyoruz." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

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