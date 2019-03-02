Türk Dünyası'nın Şampiyonu Nogay Türkleri Oldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKOY, Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası" Ankara'da yapıldı.

Türkiye'de eğitim gören Türk Dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına gençlerden büyük ilgi vardı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Beşevlerdeki yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya dokuz takım katıldı.