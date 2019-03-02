Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası'nın Şampiyonu Nogay Türkleri Oldu

Türk Dünyası'nın Şampiyonu Nogay Türkleri Oldu

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Nogay Türkleri voleybol takımı oldu.

Türk Dünyası'nın Şampiyonu Nogay Türkleri Oldu, System.String[]

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKOY, Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası" Ankara'da yapıldı.

Türkiye'de eğitim gören Türk Dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına gençlerden büyük ilgi vardı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Beşevlerdeki yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya dokuz takım katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:54 Kaynak: Bültenler

Ankara, voleybol, Güncel
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