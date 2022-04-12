Türk dünyası öğrencileri geleceğe "Dijital Vatandaşlık Projesi" ile hazırlanıyor - Son Dakika

Türk dünyasındaki üniversitelerin öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi kapsamında dönem dersleri, çevrim içi olarak devam ediyor.

İlk dönem koordinatörlüğünü Gaziantep Üniversitesi ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin yaptığı projede, 15 ülkedeki 80 üniversiteden yaklaşık 6 bin 500 öğrenci ve yüzlerce akademisyen yer alıyor.

İkinci dönem koordinatörlüğünü Amasya Üniversitesinin üstlendiği projede seçmeli ders olarak öğrencilere sunulan ve çevrim içi olarak 16 hafta devam edecek çalışmaların her bir haftasında Türk dünyası tarihi, dili, edebiyatı, coğrafyası, kültürü, sanatı ile Türk dünyasında spor, bilim, eğitim başlıklı dersler işlenecek.

Dijital kültür ve dijital eğitim üretimi konulu atölye dersleri alanında uzman akademisyenlerce verilecek projede, haftalık etkinliklerin yanı sıra önemli isimlerin katılımıyla Türk dünyasında güncel meselelerin ele alındığı söyleşilerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, AA muhabirine, Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi"nin önemli bir işlevi icra edeceğine inandıklarını söyledi.

Projenin, farklı bölgelerde yaşayan Türklerin kültürel anlamda benzerliklerinin farkına varmasını sağlayarak vatandaşlık bilinci oluşturmasının Türk dünyasının geleceği bakımından hayati bir adım olduğunu anlatan Elmacı, "Projeye en büyük destek, Amasya Üniversitesi tarafından verildi. 3 bin öğrencimiz projeye dahil oldu. Bu projede aslında İsmail Gaspıralı'nın ifadesiyle, 'Dilde, fikirde ve işte birlik' amaçlanmaktadır. Türk dünyası insanları bu projeyle kendilerini daha iyi tanıyacaklar ve benzerliklerini fark edecekler, birbirlerine destek sağlayacaklar. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler "Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu" alabilecek

Proje koordinatörlerinden Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Öksüz de proje sayesinde gençlerin kültüre ait ortak ve temel değer kazanımları elde etmek, Türk dünyası ile ilgili konularda düşünmek, birliğin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalarda yer almak gibi fırsatlar bulacaklarını söyledi.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerini alan öğrencilerin Türk dünyası bilim insanları ve kanaat önderleriyle buluşarak tecrübelerinden faydalanacağını vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, Türk dünyasının sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunacak, bunlara çözüm önerileri getirecek projeler üretecek, Farabi gibi bilim kamplarına katılabilecek. Bu dönem başarılı olan öğrencilerin Macaristan'da Gül Baba Bilim Kampı'na alınması, 'Türk dünyasının geleceğinin tasavvuru' konulu bilimsel toy düzenlenmesi planlanmaktadır. Projenin öncelikli unsurlarından biri de Türk dünyasından öğrencilerin 'Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu' alarak öğrenim görebilmeleri olacak. Proje kapsamında ortaya konulan ürün ve içerikler, yetişkin eğitimi noktasında Türk dünyası vatandaşlarının da erişimine açılacaktır. Böylece Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalık artırılabilecektir."

Projenin başarıya ulaşmasında örnek şahsiyetlerin verecekleri konferansların ve öğretim üyelerinin yapacağı derslerin önemli rol oynayacağını dile getiren Öksüz, "Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin fiziki ve teknik altyapısı kullanılarak sürdürülecek etkinliklerle gençlerimiz, ortak bir çatı altında milli ve manevi değerlerimizi tanıma imkanı bulacaktır. Türk dünyasının bu ve benzeri ortak çalışmalarla daha iyi günlerde buluşacağına inanıyoruz." dedi.???????