Türk Dünyası Opera Yıldızları, Saraybosnalı sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Dünyası Opera Yıldızları, Saraybosnalı sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Türk Dünyası Opera Yıldızları, Saraybosnalı sanatseverlerle buluştu

1 saat önce

Türk Dünyası Opera Yıldızları, Avrupa Konseyi ve UNESCO himayelerinde düzenlenen 36. Saraybosna Kış Festivali kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sahne aldı.

Türk Dünyası Opera Yıldızları, Avrupa Konseyi ve UNESCO himayelerinde düzenlenen 36. Saraybosna Kış Festivali kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sahne aldı.

Festivalin resmi açılışı dolayısıyla başkentteki Ulusal Tiyatro binasında düzenlenen Türk Dünyası Opera Yıldızları konserine, Saraybosnalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, bu yıl doğumunun 250'nci yılı olan ünlü besteci Bethoven ile doğumunun 175'inci yılı olan Kazak aydını Abay Kunanbayev anılırken, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den sanatçılar Kunanbayev'in eserlerini icra etti.

TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen turnede, Türkmenistan'dan şef Rustam Rahmedov'un yanı sıra Azerbaycan'dan soprano Farida Mammadova, Kazakistan'dan soprano Zhupar Gabdullina, bariton Talgat Kuzenbayev, dombra sanatçısı Zhanargul Sarkenova ile Türkiye'den kanun sanatçısı Ahmet Baran yer alıyor.

Yarın akşam Saraybosna'da bir kez daha sanatseverlerle buluşacak olan Türk Dünyası Opera Yıldızları, turne kapsamındaki son konserlerini pazartesi akşamı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da verecek.

Türk Dünyası Opera Yıldızları, Saraybosnalı sanatseverlerle buluştu

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:09 Kaynak: AA
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