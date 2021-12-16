Türk dünyası ozanları Samsun'da atıştı - Son Dakika

Türk dünyası ozanları Samsun'da atıştı

Türk Dünyası Sazları Buluşuyor' etkinliği

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türk devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı nedeniyle düzenlenen 'Türk Dünyası Sazları Buluşuyor' etkinliğinde ozanların atışması ilgiyle izlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe aşık ve ozanlar; Erzurum'dan Serdar Alyakut ve Temel Turabi, Kars'tan Mustafa Aydın, Denizli'den Ozan Nihat Sönmez, Kerkük'ten Ahmet Rıza, Kırgızistan'dan Gulira Kasımkulova, Kazakistan'dan Bekaris Nuriman katılarak kültür esintileri yaşattı. Azerbaycan'dan Can Gariban etkinliğe katılamadı.

Günün anlamına değinen OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, "Bugün 16 Aralık ve Kazakistan'ın bağımsızlık gününe denk geldi. Bundan dolayı da Kazakistan'ın bağımsızlık gününü ve bütün Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarında 30. yılı kutluyorum" dedi.

Sonrasında öğrencilere hitap eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu tür etkinliklerin kültürel öğeleri barındıran sözlü gelenek unsurlarını geleceğe aktarma noktasında eğitimin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Rektör Ünal, uzun yıllar Rus kültürü etkisi altında yaşayan Türk dünyasının kendi özünü bulmasına yardım eden şeyin de yine türküler, ezgiler, söyleşiler, atışmalar gibi sözlü kültür unsurları olduğunu söyledi.

Rektör Ünal, "Hem birbirimizi tanıma noktasında, birbirimizin gözünün içerisine bakma, birbirimizin derdini anlama, birbirimizin tasasını paylaşma, sevincini paylaşma noktasında iletişim kanallarını güçlendirecek bu tip etkinliklere gerçekten ihtiyacımız var. Bunu sadece akademik bir etkinlik veya kültürel bir etkinlik olarak düşünmeyin aslında eğitimin doğal bir parçası ve eğitimin güçlü bir enstrümanı" dedi.

Konuşmalar sonrası sazı eline alan Temel Turabi, Mustafa Aydın ve Ozan Nihat Sönmez hoşlama ile etkinliğe başladı. Daha sonra lebdeymez örneği sergileyen aşıklar, yaptıkları atışmalarla da keyif verdi.

Ardından sahneyi devralan Serdar Alyakut, "Ben Erzurum'un Soğanlı dağlarından yani o 90 bin şehidin yattığı yerden geliyorum. Tarihin şöyle bir cilvesi vardır. Oradaki şehitlerin yüzde 90'ı Samsunlu, Ordulu, Rizeli, Giresunlu yani bu yörenin çocuklarıdır. Onlar bizim dağlarda bize emanet. Bugün ben de size mihman olmaya geldim" diyerek okuduğu şiirle Sarıkamış Harekatı şehitlerini andı.

Bekaris Nuriman ise Kazakça bir halk türküsünü seslendirdi. 'Türkistan'dan Altay'dan geliyorum Anadolu'yu selamlıyorum' diyen Nuriman, kültürler arasında bağ kurmak için Türkçe de söylemeye başladığını belirterek ozanlığını Türkiye Türkçesiyle de gösterdi.

Telafer'den selam getirdiğini belirten Ahmet Rıza ise bir Kerkük türküsü ile gönüllere dokundu. Telafer'in ezgilerini de salondakilere dinletti. .

Kırgızistan'dan Gulira Kasımkulova ise Manas Destanı'ndan bir bölümünü kendi diliyle okuyarak giriş yaptı. Daha sonra 'Sarı Gelin' türküsünü Kırgızca ve Türkçe olarak seslendirdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, fakülte dekanları, akademisyenler, Türk ve yabancı öğrenciler katıldı. Program sonunda aşık ve ozanlara teşekkür belgesi takdim edildi.