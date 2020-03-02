Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hem Suriye'de hem de Doğu Akdeniz'de milli bir mücadele verdiğini belirtti.

Uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakların sonuna kadar kullanılması gerektiğini vurgulayan Çelebi, "Bunun için Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, ülkesine yönelik saldırılar karşısında birlik olur, bütün olur, tek yürek olur." ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejim güçlerinin kalleş saldırılarının Türk milletini birbirine daha da kenetlediğini kaydeden Çelebi, "Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak devletimiz ve ordumuzun her daim yanındayız. Türk milletinin tartışması, ordu sefere çıkana kadardır. Ordu sefere çıktığında siyaset biter, tartışma biter. Ordumuza dua edilir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesini yaptı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü
Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]