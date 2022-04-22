Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi

22.04.2022 23:07

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Çalışkan, TDPV Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da yer aldığı programda yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türk dünyası ülkeleri akraba toplulukları arasında parlamenter düzeyden başlayarak birlik, beraberlik, kardeşliği artırmak ve Türk dünyası ülkeleri arasında sosyal, siyasi, ekonomi gibi alanlarda ikili ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışma yapmak üzere vakfın kurulduğunu belirten Çalışkan, 2016'da kurulan vakfın yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Türk dünyasının geleceğinin gençlerde olduğunu belirten Çalışkan, bu kapsamda Asya ülkelerinden gelen gençlere Türkiye'de eğitimler verildiğini ve onlar için kültürel geziler gerçekleştirildiğini anlattı.

Vakfın bünyesinde Türk Dünyası Gençlik Konseyi'ni kurduklarını dile getiren Çalışkan, gençler için güzel faaliyetler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ve Türk dünyası için önemli bir ekonomik altyapıyı da oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Çalışkan, bu noktada da önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Vakfın, önemli hedeflerinin bulunduğuna işaret eden Çalışkan, "Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, vatanını ve milletini seven, dürüst, erdemli, ahlaklı ve kendisinden önce vatanını ortaya koyacak insanların buluşma noktası olacak." dedi.

Çalışkan, yakın zamanda vakfın binasının açılışının yapılacağını, Türkiye ve Türk dünyası adına güzel işlere imza atmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı medya temsilcileriyle iftar programı düzenledi - Son Dakika


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