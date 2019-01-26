Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na Yoğun İlgi
17 dakika önce
Eskişehir'de bulunan Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na soğuk havalara rağmen yoğun ilgi gösteriliyor.
Eskişehir
'de bulunan Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na soğuk havalara rağmen yoğun ilgi gösteriliyor.
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Projesi kapsamında hazırlanan parkta, 32 ayrı maket ile dünyadaki yapıtların 1/25 ölçekli halleri bulunuyor. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, buraya gelerek Türk Dünyası şaheserlerinin minyatür hallerini inceliyor. Eskişehir'de ve Türkiye
'nin farklı illerinden gelerek Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'nı gezen vatandaşlar, hem fotoğraf çekiyor, hem de yapıtlar hakkında bilgiler alıyor. Taç Mahal'den Orhun Anıtları'na kadar bir çok eserin bulunduğu park, soğuk havalara rağmen yoğun ilgiyi görüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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