Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na Yoğun İlgi

Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na Yoğun İlgi

17 dakika önce

Eskişehir'de bulunan Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na soğuk havalara rağmen yoğun ilgi gösteriliyor.

Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na Yoğun İlgi, System.String[]
Eskişehir'de bulunan Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na soğuk havalara rağmen yoğun ilgi gösteriliyor.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Projesi kapsamında hazırlanan parkta, 32 ayrı maket ile dünyadaki yapıtların 1/25 ölçekli halleri bulunuyor. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, buraya gelerek Türk Dünyası şaheserlerinin minyatür hallerini inceliyor. Eskişehir'de ve Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'nı gezen vatandaşlar, hem fotoğraf çekiyor, hem de yapıtlar hakkında bilgiler alıyor. Taç Mahal'den Orhun Anıtları'na kadar bir çok eserin bulunduğu park, soğuk havalara rağmen yoğun ilgiyi görüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maça Damga Vuran Dorukhan Toköz: Kendi Kaleme Gol Atınca Çok Üzüldüm Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı

19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:04:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası Şaheserleri Parkı'na Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]