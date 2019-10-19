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"Türk Dünyası Şairler Buluşması"

2 saat önce

Tokat'ta, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Uluslararası Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği (DÜNYA-DER) iş birliğinde "Türk Dünyası Şairler Buluşması" gerçekleştirildi.

Tokat'ta, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Uluslararası Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği (DÜNYA-DER) iş birliğinde "Türk Dünyası Şairler Buluşması" gerçekleştirildi.

Tokat 26 Haziran Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Makedonya, Moldova ve Suriye olmak üzere 12 ülkeden gelen şairler katıldı.

Etkinlikte şairler, yazdıkları birbirinden güzel şiirleri okudu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilime, kültüre ve sanata dost olarak bu faaliyetleri her zaman destekleyeceğiz." dedi.

Programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin de yer aldı.

Tokat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:33 Kaynak: AA
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