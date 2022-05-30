Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest (2)

KADINLAR PROTESTO ETTİ

Eskişehir'de yoga yapmasına izin verilmediği iddiasıyla Dede Korkut Parkı'nda toplanan 200 kadar kadın, hep birlikte yoga yaparak geçen pazar günü meydana gelen olayı protesto etti. Matları ellerinde parka gelen kadınlar adına konuşan Buse Aydemir, "Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan bir grup kadın Cimer'e yapılan bir şikayet bahane edilerek engellenmek istendi. Ardından açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Eskişehir Valisinin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak." dedi. Açıklamaların ardından 200 kadar kadın, eğitmen eşliğinde yoga yaptı.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,