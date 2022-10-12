Üniversiteden yapılan açıklamada, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette vakfın başkan vekili Prof. Dr. Tekin ve Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı'nın, Rektör Özcan'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Fazıl Tekin, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Tekin, ESTÜ Rektörü Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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