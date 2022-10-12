Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Tekin, ESTÜ Rektörü Özcan'ı ziyaret etti

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Fazıl Tekin, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette vakfın başkan vekili Prof. Dr. Tekin ve Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı'nın, Rektör Özcan'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
Açıklamada, Tekin ve Fıratlı'nın, Rektör Özcan'a çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.
Rektör Prof. Dr. Özcan'ın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
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