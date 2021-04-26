Türk Dünyası Vakfından, Bosna Hersek'teki göçmenlere ramazan yardımı - Son Dakika

Türk Dünyası Vakfından, Bosna Hersek'teki göçmenlere ramazan yardımı

Türk Dünyası Vakfı, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan Lipa Kampı'ndaki göçmenlere ramazan yardımı ulaştırdı.

Türk Dünyası Vakfı, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan Lipa Kampı'ndaki göçmenlere ramazan yardımı ulaştırdı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay ve Bosna Hersek Kızılhaçı iş birliğinde gerçekleşen yardım kapsamında 1000'den fazla göçmene ayakkabı, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Yardımlar, Türkiye'deki hayırseverlerce gönderildi. Lipa Kampı'nda kalan göçmenler oldukça kötü koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Kamp, Aralık 2020'de çıkan yangının ardından büyük oranda kullanılamaz hale gelmişti.

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