Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nden Mehmetçik'e destek

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

Tatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerden temsilcilerle Anıtkabir'de bir araya geldiklerini, birlik ve beraberlik mesajını Ankara'dan vermek istediklerini belirtti.

Önemli bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç milletimizi tarihi mirasına sahip çıkmaya ve milli görevlerini harfiyen yerine getirmeye mecbur bırakmıştır. Yaşadığımız dönem her şeyden önce milli öncelikler içermektedir. Yörük Türkmen Birliği olarak devletin yanındayız. Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz."

Açıklamanın ardından birlik üyeleri asker selamı verdi.