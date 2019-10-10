Son Dakika Haberleri: "Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi" konferansı
Son Dakika Güncel 'Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi' konferansı

"Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi" konferansı

11 dakika önce

Kastamonu Üniversitesinde (KÜ), Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Türk Dünyasında İşbirliği - 10. yılında Türk Keneşi" konulu konferans düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesinde (KÜ), Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Türk Dünyasında İşbirliği - 10. yılında Türk Keneşi" konulu konferans düzenlendi.

KÜ Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Türk Keneşi'nin, Türk dili konuşan devletler arasındaki kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamamayı amaçladığını söyledi.

Üye ülkeler arasında ortak tarih, kültür ve kimlik olduğunu anlatan Atalan, "Türk Keneşi, Türk dünyasının geleceğe açılan umut dolu penceresi olmuştur. Tarihte ilk defa bazı eksikliklerle beraber Türk devletleri gönüllü olarak bir çatı altında toplanarak birlikte hareket etme niyetlerini ortaya koymuşlardır." diye konuştu.

KÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Orhan Kavuncu ise Türk Keneşi'nin 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla kurulduğunu aktardı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üye olduğunu ifade eden Kavuncu, " Özbekistan'ın üyeliğiyle üye sayımız 5 oluyor. Bu salonda da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan öğrencilerimiz var. Türk Dünyası Sanat Topluluğu diye bir öğrenci topluluğu oluşturmayı arzu ediyoruz. Bizim kültürümüz çok zengin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, katılımcılara konferans verdi.

Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi konferansı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi
Türk askeri harekat bölgesine yüksek moral ile gidiyor YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]