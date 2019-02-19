Türk Dünyasından Klasik Ezgiler

Geçtiğimiz yıllarda yapılan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası konserlerive Türk halk çalgıları orkestrası konserlerine şimdi de TÜRKSOY'un yeni oluşturduğu bir konsept olan Halk Çalgıları ve Klasik Orkestra konseri eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde hem Türk dünyasının klasik eserlerinden hem batı klasiklerinden hem de geleneksel halk çalgıları ile senfonik düzenlemelerden oluşan bir repertuarla dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.

Kazakistan'dan Anvar Akbarov ve Türkiye'den Selva Kadıoğlu'nun şefliğindeki konserde Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası'nın eşliğinde Türk dünyasının kadim enstrümanları olan komuz, kanun, kıl kobul ve bağlama gibi enstrümanların solo icrası büyük beğeni topladı. Müzikseverlerin eşsiz bir gece yaşadığı konserde söz alan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ve salonu dolduran müzikseverlere teşekkür etti.