Türk dünyasından nörologlar Antalya'da MS kongresinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk dünyasından nörologlar Antalya'da MS kongresinde buluştu - Son Dakika

Türk dünyasından nörologlar Antalya'da MS kongresinde buluştu

6 saat önce

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak ve çevresel boyutunu değerlendirmek üzere Antalya'da bir araya geldi.

Türk dünyasından nörologlar Antalya'da MS kongresinde buluştu, System.String[]

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak ve çevresel boyutunu değerlendirmek üzere Antalya'da bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Turizm Belek Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl ikincisi düzenlenen, "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresi başladı.

Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında olduğu 250 bilim insanı, MS hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, bunun kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu değerlendiriyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, yedi ülkeden bilim insanlarının kongreye ilgi gösterdiğini, Türk Cumhuriyetlerinden bilim insanlarıyla MS'i tartışacaklarını söyledi.

MS'in tanısında zorlukların yaşanabildiğini anlatan Demirkaya, "MS'i tarif ederken genetik zeminde çevresel etmenin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Aynı genetiği paylaştığımızı düşündüğümüz soydaşlarımızdaki durumu bilmiyoruz. Bu soydaşlarımızda çevresel etmenin MS'i nasıl tetiklediğini bilmiyoruz. Bunları gözlemleyebilmek için toplantı düzenledik." diye konuştu.

Bundan sonra her yıl farklı bir ülkede kongreyi düzenleyeceklerini ifade eden Demirkaya, hastalığın mevcut durumu, gelecekte nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurguladı.

MS hastalığında doğru ve zamanında tedavinin önemine işaret eden Demirkaya, "MS hastalığıyla ilgili soydaşlarımızla nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız." dedi.

Kongre, 16 Şubat'ta sona erecek.

Antalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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