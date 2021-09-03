Türk dünyasından ressamlar Kırşehir'de - Son Dakika

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında kentin tarihi ve kültürel alanları hakkında resim çalışmaları yapmak üzere Türk dünyasından ressamlar Kırşehir'e geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen ressamlar Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, Türk dünyası ressamlarının tarih, kültür, müzik ve aynı zamanda Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'in değerlerini resmedecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2021 yılının Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Vali İbrahim Akın, şunları kaydetti:

"Türk dünyasından ressamlar Kırşehir'e, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen etkinlik üzerine geldiler. İlimizde gezip gördükleri yerleri çizerek ortaya koyacakları eserler bu yıl 34'üncüsünü düzenleyeceğimiz Ahilik Haftası'nda sergilenecek. Devletimiz kültürel ve sanatsal çalışmalara her zaman destek vermiştir. Bizler de ilimizde bu konularda yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerin, Türk soyundan gelen kardeş ülkelerimizle aramızdaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine inanıyoruz."

Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur da yer aldı.