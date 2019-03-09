Türk Dünyasının Aydın Türk Kadınları 9 Mart'ta Ankara'da

Edebice Dergisi tarafından Bafra'da düzenlenen " Türk Dünyasında Aydın Kadınlar Birliği" konulu konferans bugün gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Dağıstan Cumhuriyeti'nden Salimet Maylıbayeva Nukova, Dr. Rukiyat Ustarhanova ve Gülbağdat Omarova, Kazakistan'dan Erken Tukenova, Bulgaristan'dan Nurten Remzi Sumru, Kırgızistan'dan Doç.Dr. Tamara Ölçekçi, Azerbaycan'dan Dr.Sevil Priyeva ve Türkiye'den Şükran Akgün katıldı.

ANKARA'DA TÜRK DÜNYASININ AYDIN KADINLARI ANLATILACAK

9 Mart günü Ankara'da düzenlenecek olan konferansta yazar Emine Işınsu'nun eserleri ve Türk edebiyatındaki yeri ile Türk dünyasının aydın kadınları anlatılacak.

Miili Düşünce Merkezi, Ihlamur Dergisi ve Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan konferansta, Dağıstan Cumhuriyeti Nogay Rayonu, Radyo Nogayel'in sorumlusu Salimet Maylıbayeva Nukova, Nogay halkının aydın kadınlarını anlatacak. Maylıbayeva daha önce Türkiye'deki Nogay Türklerinin yaşadığı köyleri gezerek izlenimlerini anlattığı " Köpir" - Köprü, adında bir de kitap yayınlamıştı.

Dr.Rukiyat Ustarhanova ise,konuşmasında Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki Kumuk halkının aydın kadınlarını anlatacak.

Türk Dünyasının Aydın Kadınları konulu konferans 9 Mart günü saat 16.00'da Milli Düşünce Merkezi'nin Demirtepede'ki Ziya Gökalp Salonu'nda yapılacak.