Son Dakika Haberleri: Türk Dünyasının Bayramı Nevruz Kazakistan'da Coşkuyla Kutlanıyor!

Türk Dünyasının Bayramı Nevruz Kazakistan'da Coşkuyla Kutlanıyor!

18 dakika önce

Almatı Valiliğinin düzenlemiş olduğu Nevruz Bayramı açılış törenine çok sayıda katılım sağlandı. Törene Türksoy Kazakistan Temsilcisi Askar Turganbayev'de katıldı.

Türk Dünyasının Bayramı Nevruz Kazakistan'da Coşkuyla Kutlanıyor!, System.String[]

Açılışla birlikte kutlama konuşmaları yapıldı. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik duyguları vurgulandı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen açılış töreninin ardından, meydanlara çadırlar kuruldu, konserler verildi. Gencinden yaşlısına meydanlar hıncahınç doldu. Yöresel danslar yapıldı, oyunlar sergilendi, katılımcılara sıcak yemek dağıtıldı.

Dünyanın 6 ülkesinden 170 el sanatları ustası eserlerini sergiledi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla beş gün tatil edildi.

Sesler, tınılar insanları bambaşka düşlere götürdü.

Türkiye'de Nevruz denince nedense akla ilk sokak eylemleri, lastik yakmalar, polise taş atmalar, cam çerçeve indirmeler gelirken Kazakistan'da ve Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz tam anlamıyla bayram havasında olması gerektiği gibi kutlanıyor.

İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla kutlamalara katılıyor beraber dans edip eğleniyor, oyunlar oynuyor. Yaptıkları çalışmaları fuar alanında sergiliyor.

Küsler barıştırılıp dargınlıklar unutuluyor. Başka şehirlerden, ülkelerden gelen insanlar misafir edilip en iyi şekilde ağırlanıyor.

Nevruz bir günde bitmiyor insanlar çeşitli etkinlikler düzenleyip birbirlerini davet ediyor. Yemekli olan etkinliklerde çocuklar şiir okuyor şarkı söylüyor. Hediyeler dağıtılıyor. Katılımcılar kutlama konuşmaları yapıyor.

Kırsal yerlerde nevruz kutlamaları camilerde yapılıyor. Ozanlar dombıra eşliğinde şiirler okuyor, dualar ediyor. Küçük çocuklara dualar okutuluyor, armağanlar veriliyor.

Astana Meydanında düzenlenen kutlamalarda; Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan ve Türkiye'den de dans grupları hünerlerini sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:35 Kaynak: Bültenler

Nevruz Bayramı, Almatı, Kazakistan, Güncel
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