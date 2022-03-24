Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı - Son Dakika
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Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı

24.03.2022 21:12

Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandıKİLİS Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulunu Mart ayı toplantısı Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı

KİLİS Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulunu Mart ayı toplantısı Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

30 farklı ülkeden bin 200'e yakın üye belediyesi ile Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya'ya uzanan coğrafi alanda yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde alınan karar ile 12 Kasım 2003 yılında kurulan TDBB'nin yönetim kurulu Mart ayı toplantısını Kilis'te yaptı. TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in milattan önce 4 bin yıllarına dayanan medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Başkan Ramazan, "Doğusunda Gaziantep, güneyinde Suriye, batısında Hatay olan bir ilimizdir. Burada 2011 yılından beri, Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı nüfusumuz oranında Suriyeli misafirlere ev sahipliği yapmış, halende ev sahipliği yapmaya devam eden, serhat ve ensar şehrimizdir" dedi. TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Mart ayı yönetim kurulu toplantısını Kilis'te yaptıklarını ifade ederek, "Kilis ev sahipliğine alışkındır. Konya'da yaklaşık 120 bin Suriyeli misafire ev sahipliği ediyoruz. En ağır yükü, Kilis halkımız, Valiliğimiz, belediyemiz yüklendiler. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkeden bin 200'e yakın belediyemiz bulunduğu uluslararası birliktir. Merkezimiz İstanbul'dadır. Yönetim kurulumuzda 11 ülkeden belediyelerimiz var. Özellikle kardeş şehirlerin ilişkilerinin kurulması, belediyelerimiz arasında bilgi alış verişi, terbice paylaşımı yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar var. İnşallah Haziran ayında genel kurulumuzla birlikte, hem yurt dışındaki belediye başkanlarımızı misafir edeceğiz, hem de yerel yönetimler formunu İstanbul'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise Kilis'in serhat bir şehir olduğunu ifade ederek, "İnanç turizmi bakımından, tarihi kültürel mirasları bakımından çok örnek olabilecek bir şehirdir. Müthiş bir potansiyeli var. Ama yeteri kadar tanınmıyor. 3.5 yıldır Kilis'te çalışıyorum. Belediye başkanımızla birlikte Kilis'i tanıtmak için olağanüstü gayretler gösteriyoruz. Şehrimizde 23 tane tarihi cami var. Hepsi onarılmış, kimisi memluklerden kalma, kimisi Osmanlı döneminden kalma, çok şık, butik, nefis camilerimiz var. Bir havramız var, onarılmış, yakın bir tarihte ona bir işlev vereceğiz. Sanatsal faaliyetlerin olduğu bir mekan olmuş olacak. Ayrıca bir çok konağımız var. Gerek valiliğimiz, gerekse belediyemiz bunları onartarak, bir işlev veriyoruz. Kimisi gençlik merkezi oluyor, kimisi kadınlara yönelik, toplum merkezi oluyor. Kimisi restoran oluyor. Bir taraftandın da sivil vatandaşların bu tarihi eserleri onarıp, turizme kazandırdıklarını görüyoruz. Bunların bir kısmı cafe, restoran olarak devam ediyor" dedi.

Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı
Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı
Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Kilis, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk dünyasının belediye başkanları Kilis'te toplandı - Son Dakika


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