Türk Dünyasının Ortak Müzik Dili" Konferansı

Türk Dünyası müzikleri sanatçısı Bünyamin Aksungur, temelde milli olan müzik dilinin içinde ezandan selaya kadar her şeyin var olduğunu belirterek, "Doğumda ezan kendi müzik namelerimizle okunuyor, bu dünyadan ayrıldığımız zaman da sela ile insanlara duyuruluyor, onda da bizim müzik namelerimiz var." dedi. İstanbul Türk Ocağı'nın "Cuma Sohbetleri" kapsamında gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Ortak Müzik Dili" konferansına katılan Aksungur, "Canan Uykuda" albümünden Türk dünyasına ait türküleri hem anlattı hem de söyledi.Şair, öğretmen ve siyasetçi Arif Nihat Asya 'nın vefatının 44. yıldönümü dolayısıyla anılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram , Bünyamin Aksungur'un mesleğini, işini ve mesaisini Türk birliğinin sağlanmasına vakfetmiş biri olduğunu söyledi.Aksungur'un Türk dünyasının müziklerini Türkiye 'nin her yerinde seslendirdiğini belirten Bayram, "Bünyamin aynı zamanda bunun kültürümüzün ortak unsuru olduğunu, melodilerin Türkistan'ın doğusundan Balkanlara kadar aynı şekilde olduğunu, kültürdeki bütünlük ve sürekiliğimizi, coğrafyadaki yaygınlığımızı müzikle ortaya koydu." diye konuştu."Müzik temelde millidir""Canan uykuda" albümünde Türk dünyasından türkülere yer veren Bünyamin Aksungur, albümü Türk milletine borcunu ödemek ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için hazırladığını ifade etti.Türk devletlerini birkaç sene önce gidip gezme imkanı bulduğunu ve coğrafyanın müziklerine sahip çıkan biri olarak çok iyi karşılandığını anlatan Aksungur, "Milli olmadan evrensel olunmuyor. Önce kendin oluyorsun sonra da sınırları taşıyorsun." dedi.Temelde milli olan müziğin milletten millete değişen bir dil olduğunu ifade eden Aksungur, şunları kaydetti:"O dilin içinde ezandan selaya kadar her şey vardır. Doğumda ezan kendi müzik namelerimizle okunuyor, bu dünyadan ayrıldığımız zaman da sela ile insanlara duyuruluyor, onda da bizim müzik namelerimiz var. O iki nokta arasında ne yaşamışsak her şeyimizi müzik yoluyla da anlatmışız. Belki kırık dökük ama çok daha samimi ve çok daha etkili. Çünkü gönül dili var, hiçbir yapmacıklık yok."Pek çok türkünün Türk coğrafyalarında farklı sözlerle söylendiğini anlatan Aksungur, türkülerin yörelere göre farklı söyleniş tarzlarını anlattı ve okudu. Sivas türküsü olarak bilinen Zeynebim Türküsü'nün Kırım Kerkük ve Azerbaycan 'daki söylenişlerini seslendiren Aksungur, bu türkünün bütün Türk coğrafyalarında ortak nağmelerle söylendiğini kaydetti.Aksungur, "Bir türküyle vatanımız 780 bin kilometrekareden 2,5 milyon kilometre kareye çıktı." dedi.Sazıyla çalıp söylediği türküleri ilgiyle dinlenen ve zaman zaman eşlik edilen Aksungur, program sonrasında katılımcılar için albümünü imzaladı.Bünyamin Aksungur kimdir? Manisa 'da 1957'de dünyaya gelen Bünyamin Aksungur, ilk ve orta öğrenimini Manisa'da, liseyi Edirne Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Iğdır 'da 1975 yılında ilköğretim öğretmeni olarak göreve başlayan Aksungur, 1976'da başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'ndeki gece öğrenimini ilkokul öğretmenliğiyle birlikte sürdürdü.Fakülteyi bitirdikten sonra ilkokul öğretmenliğine devam eden Aksungur, 1986 yılında İstanbul Radyosu'nda önce yapımcı kadrosunda çalıştıktan sonra yapımcı-yönetmen olarak TRT İstanbul Televizyonu'na atandı.TÜRKSES adlı müzik topluluğu kurarak Türk dünyası müzikleri hakkında konserler düzenleyen Aksungur, Türk dünyası müzikleri üzerine araştırmalarını anlattığı konferanslar vermeye devam ediyor. Bünyamin Aksungur evli ve 3 çocuk babasıdır.Aksungur'un "Canan Uykuda" albümünde "Ak Bulak", "Canan Uykuda", " Kar Etmez Ahım", "Ural Dağı", "Öz Yurtunda Geda Bol", " Bozdoğan Zeybeği" ve "Ana Yurdum" gibi eserler yer alıyor.