Türk dünyasının tanınan şairi Nizami Gencevi'nin eserleri Kazakçaya kazandırıldı - Son Dakika

NUR Uluslararası Türk Akademisi, Azerbaycan'ın ve tüm Türk dünyasının tanınan şairi Nizami Gencevi'nin "Leyla ile Mecnun" ve "Yedi Güzel" gibi eserlerini Kazakçaya çevirerek yayımladı.

Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü vesilesiyle yayımlanan kitap, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen "Doğunun Parlak Yıldızı" konulu etkinlikle tanıtıldı.

Farab Kütüphanesi'nde gerçekleşen kitap tanıtım törenine Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazak yazar Marhabat Baygut'un yanı sıra iki ülke milletvekilleri, aydınlar ve diplomatlar katıldı.

Tören, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 1. yıl dönümü vesilesiyle 44 günlük Vatan Muharebesi'nin aziz şehitlerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, burada yaptığı konuşmada, Nizami'nin Türk ve İslam dünyasının gururu olmakla birlikte bütün insanlık medeniyetinde özel bir yeri olan büyük şahsiyet olduğunu belirtti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ise akademi olarak 2021'i Nizami Yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, "Bugün okuyuculara takdim edilen kitabımızda Türk dünyasının büyük düşünürü Nizami Gencevi'nin 'Leyla ile Mecnun' ve 'Yedi Güzel' gibi eserlerinin Kazakça Yayınları yer almaktadır." dedi.