Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı - Son Dakika

Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı

11.11.2020 21:09
Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı, System.String[]

Uluslararası Tük Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY,) Ankara Üniversitesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde dünyaca ünlü Türk bilim insanı Farabi'ye ithafen "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" paneli düzenlendi.

Uluslararası Tük Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY,) Ankara Üniversitesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde dünyaca ünlü Türk bilim insanı Farabi'ye ithafen "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" paneli düzenlendi.

TÜRKSOY'dan edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın ev sahipliğinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kaseinov, Türk dünyasının görkemli şahsiyetlerini dünya genelinde tanıtma hedefini kendine şiar edinmiş TÜRKSOY'un, orta çağ bilim dünyasında bir yıldız gibi parlayan Farabi'yi anmak ve tanıtmak için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Kaseinov, "Bu yıl, doğumunun 1150. yılı münasebetiyle teşkilatımızın faaliyetlerinin yer aldığı TÜRKSOY dergimizin bir sayısını Farabi'ye ithaf ettik ve Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının Farabi hakkındaki makalelerinin yer aldığı özel sayımızı yayımladık." dedi.

Kaseinov ayrıca, Farabi'nin en önemli eserlerinden Kitabül Musikal Kebir'in Türkçeye tercümesinin en kısa sürede yayımlanacağı müjdesini verdi.

"Farabi, Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, erdemli devletin ahlaki normlarını tanımlayan bir düşünür olan Farabi'nin, bin yılı aşkın süre öncesinde yazdığı eserlerle halen anlaşılmaya ve anlatılmaya layık olduğunun altını çizdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı da Farabi'nin Türk dünyası için önemine değinerek, "Farabi, Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri, hatta birincisi. İnsanlığın ikinci öğretmeni Ebu Nasır Al-Farabi'nin bilime olan aşkını gönüllerimizde yeniden alevlendirmeliyiz." dedi.

AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Kayapınar da Farabi'nin, ömrü boyunca üzerinde Orta Asya Türk geleneğini yansıtan elbiseleriyle her zaman ortak bir değer olarak Türk halklarının gururu olduğunu vurguladı.

Kayapınar, Türk İslam coğrafyasını birleştiren bir düşünür olan Farabi'nin adını, bundan sonra da genç nesillere anlatarak yaşatacaklarını kaydetti.

Açış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu girişinde, TÜRKSOY tarafından hazırlanan Farabi'nin özgeçmişinin yer aldığı hatıra plakasının açılışını yaptı.

TÜRKSOY tarafından Kazakistanlı ressam Zamira Zeren'e yaptırılan Farabi portresi de salondaki yerini aldı.

Açılışın ardından "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara Üniversitesi, Farabi, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı         
20:25
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
19:33
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei