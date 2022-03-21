Türk dünyasının yeni yılı, Uluslararası Türk Akademisi'nde kutlandı - Son Dakika
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Türk dünyasının yeni yılı, Uluslararası Türk Akademisi'nde kutlandı

21.03.2022 13:20
Türk dünyasının yeni yılı, Uluslararası Türk Akademisi'nde kutlandı

NUR Türk dünyasının yeni yılı Nevruz Bayramı, Uluslararası Türk Akademisi'nde, kadim gelenek çekiçle örse vurma töreni ile başladı.

NUR Türk dünyasının yeni yılı Nevruz Bayramı, Uluslararası Türk Akademisi'nde, kadim gelenek çekiçle örse vurma töreni ile başladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yer alan Uluslararası Türk Akademisi, bu yıl da nevruz şenliğini renkli etkinlerle kutladı.

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan, Tacikistan'ın büyükelçileri ile diplomatları, bilim insanları, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuklar, Türk dünyasının kadim geleneği olarak bilinen çekiçle örse vurdu ve nevruz ile ilgili örf ve adetlerin tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Daha sonra akademi bahçesinde kurulan beyaz çadırda hazırlanan sofrada, Türk dünyasından lezzetler konuklara ikram edildi.

Kıdırali, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl nevruz etkinliğini akademinin yeni binasında kutladıklarını belirterek, "Nevruz, Türk dünyasını birleştiren bir bayram. Dolayısıyla, üye ülkelerimizin yanı sıra diğer akraba ülkelerin büyükelçileri ile nevruz sofrasında buluştuk. İyi dileklerimizi dile getirdik." dedi.

Bu yıl kutlama etkinliğine ilk kez Tacikistan'ın da katıldığını kaydeden Kıdırali, "Bu şekilde akademiye ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Özbekistan akademiye üye olmak için başvurdu. Türkmenistan da bu konuda kendi temennisini dile getirdi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Müsteşarı Turhan Dilmaç, ortak bayram nevruzu kutlamak için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Nevruz, yeni gün ve umut demek. İçinden geçtiğimiz dönemde yeni umutlara ve iyimser dileklere ihtiyacımız var. Biraz da buna vesile olan bir bayram." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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