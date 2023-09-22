Türk düşmanı ABD'li senatör, suçlamalar sonrası istifa çağrılarına kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Türk düşmanı ABD'li senatör, suçlamalar sonrası istifa çağrılarına kayıtsız kalamadı

Son Güncelleme: 23.09.2023 00:26

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile bilinen New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşi, 'rüşvet almak'la suçlandı. Suçlamaların ardından Menendez, ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşi, federal savcılar tarafından "rüşvet almak"la suçlandı. Menendez suçlamalar sonrası ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldı.

EVİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltildi. Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıkladı.

Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yolsuzluk suçlaması sonrası Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarıldı. İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Senatör Bob Menendez, hakkında hazırlanan iddianamenin ardından Senato'daki Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. ABD Senatosu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Chuck Schumer, konuya ilişkin olarak, "Bob Menendez kendini adamış bir kamu görevlisidir ve her zaman New Jersey halkı için sıkı bir şekilde mücadele etmektedir. Menendez adil yargılanma hakkına sahiptir. Senatör Menendez, sorun çözülene kadar haklı olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yolsuzluk suçlaması sonrası Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor. Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor. Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

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SON DAKİKA: Türk düşmanı ABD'li senatör, suçlamalar sonrası istifa çağrılarına kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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