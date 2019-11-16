Üç golün ikisini, İzlanda'ya 2-1 kaybettiğimiz maçta, diğerini 1-1'lik Fransa karşılaşmasında yiyen milliler, en az gol yiyen takımlar arasına girdi. Türkiye ayrıca, elemelerde iç saha maçlarını gol yemeden bitiren ilk ekip oldu.



Şenol Güneş, elemelerdeki 9 maçta defansta 7 farklı oyuncuya (Zeki Çelik, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım) şans verirken, tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynayan tek isim Merih oldu.



9 maçın 5'inde Kaan'la yan yana oynayan Merih, 1-0 kazandığımız Arnavutluk maçının ilk yarısında Kaan, ikinci devresinde Çağlar'la, Fransa ve İzlanda ile yapılan son iki karşılaşmada ise Çağlar'la birlikte görev yaptı.



Merih-Çağlar ikilisinin uyumu, zorlu Fransa ve İzlanda maçlarında iyi sonuçlar almamızı sağlarken, bu konuda en çarpıcı yorum Çağlar'dan geldi. Milli futbolcu, Twitter'da Merih'le fotoğrafını paylaşıp, 'Turkish wall' (Türk duvarı) diye yazdı.



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