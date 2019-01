Türk Eczacıları Birliği 2018 Yılını Sağlık, İlaç, Eczacılık Açısından Değerlendirdi

Türk Eczacıları Birliği 2018 yılını sağlık, ilaç, eczacılık açısından değerlendirdiANKARA - Türk Eczacıları Birliği Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odası Başkanları 2018 yılını sağlık, ilaç ve eczacılık alanında değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk Eczacıları Birliği 2018 yılını sağlık, ilaç, eczacılık açısından değerlendirdi



Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yaptığı basın açıklamasına son yıllarda etkisini artıran sağlıkta şiddet konusu ile başladı. Sağlık çalışanlarının görevleri başındayken fiziksel ve psikolojik saldırıya maruz kaldığını; uğradığı saldırı sonucu yaralandığını, hayatını kaybettiğini hatırlatan Çolak, sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmadıkça, sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmedikçe nitelikli sağlık hizmeti sunma konusunda pek çok engel çıkabileceğine dikkat çekti. Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlıkta Şiddet Yasası'nı pek çok açıdan memnuniyet verici bulduklarını söyleyen Çolak, konuya ilişkin alınacak daha çok yol olduğunu söyledi.

"Sağlığa ayrılan bütçe hiçbir zaman yeterli değildir"

Türk Eczacıları Birliği olarak sağlığa erişimin eşit, adil ve uygun maliyetli olmasını savunduklarını söyleyen Çolak, antibiyotik kullanımı son yıllara oranla düşse de halen istenen seviyede olmadığını kaydetti.

Çolak, satılan ilacın yüzde 76'sı yerli ilaç olduğunu kaydederek ancak ciro basında baktığımızda bu oranın yüzde 48'e düştüğünü gördüklerini ifade etti.

"Mağduriyetler giderilmeli, istihdam teşvikleri sağlanmalı"

Yardımcı eczacılık uygulamasının, etik ve sürdürülebilir eczacılık modelinin önünü açacağına inandıklarını belirten Çolak, istihdam sorunlarının önüne geçilebilmesi ve eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin artması açısından da yardımcı eczacılık uygulamasını önemsediklerini söyledi. Yardımcı eczacılığa ilişkin Kılavuz'un Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27 Aralık tarihinde yayınlandığını söyleyen Çolak, yaşanan gecikmenin pek çok mağduriyeti beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çolak, "Mağduriyetin giderilmesi ve istihdam teşviklerinin sağlanması adına sağlık otoritesinden adımlar bekliyoruz" dedi.

"Eczane açılabilecek yer sayısı 1843 ve her yıl yaklaşık 2000 öğrenci mezun oluyor"

Türk Eczacıları Birliği'nin sayıları sürekli artan eczacılık fakültelerine ilişkin kaygılar taşıdığını söyleyen Çolak, konuya ilişkin şunları söyledi: "Eczacılık fakültesi sayısı 2001 yılında 8 iken 2018 yılında 42'ye çıkmıştır. TİTCK tarafından uygulanan Eczacı Yerleştirme Sistemi verilerine göre ise eczane açılabilecek yer sayısı toplam 1843. ve öte yandan her yıl yaklaşık 2000 öğrencimiz mezun oluyor. Bu verilere bakarak önlem alınmadığı takdirde mesleğimizin, meslektaşlarımızın zarar göreceğini söylemek durumundayız."

"Sağlık Bakanlığı'na devredilmeli"

2018 yılında da özellikle internet yoluyla satılan sahte ilaçlar, bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri ile ilgili pek çok olumsuz olayın yaşandığını ifade eden Çolak, bu ürünlerin ölümle dahi sonuçlanabilecek ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Çolak konuya ilişkin olarak: "Bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri ilacın uzmanı olan eczacıların inisiyatifine bırakılmalı, eczacı danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır. Farmasötik formlarda piyasada bulunan bu ilaçların ruhsat yetkisi de Sağlık Bakanlığı'na devredilmeli, satışı sadece ve sadece eczacının kontrolüne geçirilmelidir" dedi.

"İlacın eczaneye gelme sürecinde mesuliyetin kimde olduğu belirsiz"

Çolak; ilaç ve eczacılık alanında politika ve stratejiler belirlenirken; kanun, yönetmelik gibi konularda değişiklikler yapılırken eczacıların ve eczacı örgütlerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. "Aksi takdirde neler olabileceğini ne yazık ki yakın geçmişte yaşanan bir olayla deneyimledik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sıcaklık nem takibini de içeren Yönetmelik Değişikliği Taslağı'nı resmi bir yazı ile Birliğimize iletti ve tarafımızdan görüş istedi. Yönetmelik yayınlandığında taslak ile farklılıklar olduğunu gördük. Yönetmelik, eczanelerimizde 6 ay gibi kısa bir süre içinde ciddi ve maliyetli bir dönüşüm geçirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu uygulama, yalnızca eczaneye sıcaklık takip sisteminin ya da klimanın satın alınmasıyla sınırlı değil. Bu masraflara ek olarak aylık düzeyde masrafları artıran kalemler de dahil. Bizler ise bu geçiş süreci ciddi bir sıkıntı ve mali külfet anlamına geliyor" dedi.

Söz konusu Yönetmelik'in, ilacın eczaneye gelme sürecinde mesuliyetin kimde olduğu konusunu değerlendirme dışı bıraktığına değinen Çolak, sıcaklık nem takibi yapılmadan eczaneye gelen ürünün, takibinin eczanede yapılmaya başlanmasının istenmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

"5 binin üzerinde eczacı Rehber Eczanem Programı'na dahil"

Türk Eczacıları Birliği olarak 2015 yılından bu yana Eczacı Odaları ile birlikte Rehber Eczanem Programı'nı yürüttüklerini ifade eden Çolak, "Bugün geldiğimiz noktada 337 eğitici eczacımız bulunuyor, 5 binin üzerinde meslektaşımız programa dahil ve sisteme kayıtlı hasta sayımız 6.500'ün üzerine çıkmış durumda. 2018 yılında Astım/KOAH ve Diyabet Hastalık Modüllerine, Farmasötik Bakım ve Hipertansiyon Modüllerini eklediğimizi söylemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Toplumumuz ve sağlık sistemimiz reçetesiz ilaca hazır değil"

"Türk Eczacılar Birliği olarak; hasta odaklı eczacılık çerçevesinde toplum sağlığının, hasta güvenliğinin, ilaca erişim hakkının ve nitelikli ilaç hizmeti sunumunun korunması ve geliştirilmesi her zaman önceliğimiz olmuştur" diyen Çolak, mevcut sağlık sistemi ve toplumun reçetesiz ilaçlar kategorisinin genişletilmesine hazır olmadığını ve reçetesiz ilacın beraberinde ilaçta reklamı ve ilacın eczane dışına çıkmasını getireceğinden endişe duyduklarını belirtti.

