Türk Eczacıları Birliği: Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde Tüm Meslektaşlarımızla Ankara'dayız - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Eczacıları Birliği: Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde Tüm Meslektaşlarımızla Ankara'dayız

25.09.2022 12:10

Türk Eczacıları Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nde, “Hastalarımız, mesleğimiz ve daha sağlıklı bir toplum için 16 Ekim’de Büyük Eczacı Mitingi’nde tüm meslektaşlarımızla Ankara’dayız. Mesleğimiz için ayaktayız, meydanlardayız” açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde, "Hastalarımız, mesleğimiz ve daha sağlıklı bir toplum için 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde tüm meslektaşlarımızla Ankara'dayız. Mesleğimiz için ayaktayız, meydanlardayız" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Birliğin mesajı şöyle:

"Toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle var gücüyle çalışan ve ülkemizin dört bir yanında hastalarımıza fedakarca sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak, son derece zorlu bir süreçten geçiyoruz.

"TEK SES, TEK YÜREK MÜCADELE VERDİĞİMİZ BİR YOLA ÇIKTIK"

Mesleğimize hak ettiği değerin verilmediği, varlık-yokluk mücadelesi verdiğimiz bir dönemde, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü bir bayram havasında geçirmek yerine buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak bugünü yeniden bir şölen havasında kutlamak için, bütün meslektaşlarımızla omuz omuza, tek ses, tek yürek mücadele verdiğimiz bir yola çıktık. 'Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir' ana mesajıyla çıktığımız bu yolda, hastalarımıza ve mesleğimize duyduğumuz sorumlulukla ilaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına ve eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine 'dur' diyoruz.

Hastalarımız, mesleğimiz ve daha sağlıklı bir toplum için 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde tüm meslektaşlarımızla Ankara'dayız. Mesleğimiz için ayaktayız, meydanlardayız. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günümüz Kutlu Olsun!"

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'den Duayen Gazeteci Ali Öcal Anısına Anlamlı Organizasyon Ankara Büyükşehir'den Duayen Gazeteci Ali Öcal Anısına Anlamlı Organizasyon
Kaynak: ANKA

Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eczacıları Birliği: Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde Tüm Meslektaşlarımızla Ankara'dayız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Eczacıları Birliği: Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde Tüm Meslektaşlarımızla Ankara'dayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement