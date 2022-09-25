Türk Eczacıları Birliği: Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde Tüm Meslektaşlarımızla Ankara'dayız

Türk Eczacıları Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde, "Hastalarımız, mesleğimiz ve daha sağlıklı bir toplum için 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde tüm meslektaşlarımızla Ankara'dayız. Mesleğimiz için ayaktayız, meydanlardayız" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Birliğin mesajı şöyle:

"Toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle var gücüyle çalışan ve ülkemizin dört bir yanında hastalarımıza fedakarca sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak, son derece zorlu bir süreçten geçiyoruz.

"TEK SES, TEK YÜREK MÜCADELE VERDİĞİMİZ BİR YOLA ÇIKTIK"

Mesleğimize hak ettiği değerin verilmediği, varlık-yokluk mücadelesi verdiğimiz bir dönemde, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü bir bayram havasında geçirmek yerine buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak bugünü yeniden bir şölen havasında kutlamak için, bütün meslektaşlarımızla omuz omuza, tek ses, tek yürek mücadele verdiğimiz bir yola çıktık. 'Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir' ana mesajıyla çıktığımız bu yolda, hastalarımıza ve mesleğimize duyduğumuz sorumlulukla ilaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına ve eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine 'dur' diyoruz.

Hastalarımız, mesleğimiz ve daha sağlıklı bir toplum için 16 Ekim'de Büyük Eczacı Mitingi'nde tüm meslektaşlarımızla Ankara'dayız. Mesleğimiz için ayaktayız, meydanlardayız. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günümüz Kutlu Olsun!"