Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama

06.06.2022 12:14

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması, günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması, günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir." dedi.

Üney, düzenlediği basın toplantısında, ilaç fiyat kararnamesi sorununun bir türlü çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Türkiye'de sağlık hizmeti sunan eczacıların ekonomik kaderinin, 13 yıl öncenin ekonomik koşullarında takılı kaldığını savunan Üney, pek çok sektör ve meslek grubu için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacıların ilaç fiyat kararnamesinde en son değişiklik yapılan 2009 yılının koşullarında unutulduğunu öne sürdü.

Artık eczacıların kredi borçlarını yeni bir krediyle kapattığını ve ecza depolarına ödemelerini yapamayacak hale geldiğini dile getiren Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir. Eğer acil bir düzenleme yapılmazsa, eczane iflaslarının başlaması kaçınılmazdır. Ülke çapında sağlık hizmeti sunan 28 bin 700 eczanemizin yarısı kapanma noktasına gelmiştir. Yani, her iki eczaneden biri kapanma noktasındadır." diye konuştu.

23-25 Haziran'da Konya'da sorunlar masaya yatırılacak

Üney, eczacıların hiçbir sorumluluğu olmadığı halde ecza depolarında bulunamayan ilaçlar yüzünden hastalarla karşı karşıya geldiğini belirterek, bu sorunun nedeninin eczacılar olmadığını, sebebin avro kurundaki artışlardan kaynaklandığını ifade etti.

Bu konulardaki haklı taleplerini yetkili mercilere defalarca ilettiklerini söyleyen Üney, "Artık eczacıların mücadele ettikleri ekonomik dar boğazdan kurtulmak için bir yol haritası belirleme ve kendi kaderini tayin etme zamanı gelmiştir." dedi.

Başkan Arman Üney, tüm bu konuların görüşüleceği, Türkiye'deki bütün eczacı odası başkanlarının ve yöneticilerinin katılacağı 23-25 Haziran'da Konya'da düzenleyecekleri Bölgeler Arası Toplantı'da yaşanan sorunları masaya yatıracaklarını aktardı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney'den ilaç fiyat kararnamesine ilişkin açıklama

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Kaynak: AA

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