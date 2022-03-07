Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin

07.03.2022 11:27
Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin

Türk Eczacıları Birliği (TEB) rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili Human Papilloma Virus (HPV) aşısının rutin çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmesini önerdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili Human Papilloma Virus (HPV) aşısının rutin çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmesini önerdi.

TEB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu tarihin hak mücadelesi veren bütün kadınlara saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, toplum sağlığını üstün tutan bir sağlık meslek örgütü olarak, 28 binden fazla eczacıyla Türkiye'nin her yerinde kadın sağlığına katkı sunulduğu, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar geliştirilmeye devam edildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilerle, dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının etkisine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğer kız çocuklarının yüzde 90'ı aşılanır, kadınların yüzde 70'i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV'ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz."

YORUMLAR
500
Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: 'Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz' Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: 'Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz' Başkan Altınsoy: 'Baş tacı kadınlarımızı daha ileriye taşıyacağız' Başkan Altınsoy: 'Baş tacı kadınlarımızı daha ileriye taşıyacağız'

Dünya Kadınlar Günü, Çocukluk, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement