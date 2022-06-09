Türk Eczacıları Birliği: Kamu Eczacılarının Görmezden Gelinmesi Haksızlıktır - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği: Kamu Eczacılarının Görmezden Gelinmesi Haksızlıktır

09.06.2022 17:50
Türk Eczacıları Birliği: Kamu Eczacılarının Görmezden Gelinmesi Haksızlıktır

Türk Eczacıları Birliği, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve TBMM’de görüşülen kanun teklifinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme içermediğini ve eczacılar tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını açıkladı.

Türk Eczacıları Birliği, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve TBMM'de görüşülen kanun teklifinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme içermediğini ve eczacılar tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını açıkladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) bugün yazılı açıklama yaparak TBMM'deki teklifi eleştirdi. TEB açıklaması şöyle:

"Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve TBMM'de görüşmelerine başlanan kanun teklifinin emekli ve çalışan kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme içermemesi meslektaşlarımız tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştır.

"VERİLEN TEKLİF METNİNE ECZACILARIN DAHİL EDİLMEMESİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK"

Teklifin dün TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda yapılan görüşmelerine Türk Eczacıları Birliği olarak katılmamıza ve kamu eczacılarına yapılan bu haksızlığın düzeltilmesi için komisyon üyeleriyle yaptığımız görüşmelere rağmen verilen teklif metnine eczacıların dahil edilmemesini üzüntüyle karşıladık. Eczacı, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanıdır. Mesleki bilgileri ve yetkinlikleri nedeniyle sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçası olan eczacılar stratejik personeldir.  Eczacıların görmezden gelinmesi ve düzenlemeye dahil edilmemesi büyük bir haksızlıktır.

"CANLA BAŞLA GÖREV YAPAN ECZACILARIMIZ BU AYRIMCILIĞI HAK ETMEMEKTEDİR"

Teklifin yasalaşması yolundaki süreç halen devam etmektedir. Bu nedenle teklifin görüşmelerinde esas komisyon olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak görüşmelerde bu yanlıştan dönüleceğine ve kanun teklifinin 44 bini aşkın eczacının beklentisi doğrultusunda şekilleneceğine inanıyoruz. Çünkü hem emekli olan hem de halen kamuda canla başla görev yapan eczacılarımız bu ayrımcılığı hak etmemektedir. Yüce Meclis iradesinin bu haksızlığa dur diyeceğine inancımız sonsuzdur. Türk Eczacıları Birliği olarak her aşamada sürecin takipçisi olacağız."

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Kaynak: ANKA

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