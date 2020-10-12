Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması Açıklaması

12.10.2020 13:03
Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türk Eczacıları Birliğinden, grip aşısının henüz ülkeye gelmemesine rağmen aşıya talebin fazlalığına işaret edilerek, Türkiye'nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyaç bulunduğu belirtildi.

Türk Eczacıları Birliğinden, grip aşısının henüz ülkeye gelmemesine rağmen aşıya talebin fazlalığına işaret edilerek, Türkiye'nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyaç bulunduğu belirtildi.

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, grip aşısına talebin Kovid-19 pandemisi sebebiyle geçen yıllara oranla bir hayli yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Tedarikçi firmalar tarafından yapılan açıklamaların ülkeye gönderilecek aşı miktarının talebi karşılamayacağını açıkça gösterdiği aktarılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl grip aşıları aralık ayında ülkemize gelmiş ve pandemi olmamasına rağmen ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmıştı. Ülkemizde pek çok farklı coğrafi bölgenin bulunması sebebiyle yaşanan iklim farklılıkları da göz önüne alındığında grip mevsimi başlamış durumda. Grip aşılarının ise 15 Ekim tarihinden sonra, 1,5 milyon doz civarında geleceği bilgisi mevcut." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, halk sağlığı uzmanlarının salgın sürecinde 65 yaş üzeri, 5 yaş altı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zatürre ve grip aşısı olmasının önemine dikkati çektiği belirtilerek, bunun yanı sıra 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanların, hamilelerin, bakım evinde veya toplu yaşam alanlarında yaşayanların, ilaç kullanan şeker hastalarının, böbrek yetmezliği olan kişilerin, bağışıklık sistemlerini zayıflatacak bir hastalığı olanlar ya da ameliyat olanların, sağlık çalışanlarının grip aşısı olmalarının tavsiye edildiği anlatıldı.

"Aşılar eczanelerimizden çıkarılmamalı"

"Tüm bu parametreler göz önüne alındığında Türkiye'nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyacı olduğu söylenebilir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşı henüz ülkemize gelmemesine rağmen aşıya olan talebin fazlalığı ve buna karşılık yeterli dozda aşının gelmeyecek olması, bir sağlık meslek örgütü olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Aşı sayısının yeterli olmaması durumunda eczanelerimizde kaosun yaşanacağı, eczacılarımız ile hastalarımızın karşı karşıya geleceği ve en önemlisi de halk sağlığının zarar göreceği ortadadır. Grip aşısı sayısının yetersizliğinin yanı sıra aşıların dağılımı konusundaki yöntemin belirsizliği de bizleri kaygılandırmaktadır.

Bu noktada eczacılarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin önemli birer parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Grip aşıları, her zaman olduğu gibi eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmalı, aşıların eczanelerimizden çıkarılmaması gerekmektedir. Kaos yaşanmaması adına, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için aile sağlık merkezlerinde aşıların reçetelendirilmesinin ardından aşı eğitimi almış eczacılarımız tarafından hastalarımıza aşı uygulamasının yapılması ve akabinde İlaç Takip Sistemi'ne kaydedilmesi önerimizi ilgili mercilere ilettik. Vaktin daraldığının altını çiziyor ve acilen yanıt almak istediğimizi belirtiyoruz."

Türk Eczacıları Birliğinin açıklamasında, konu hakkındaki belirsizliklerin bir an evvel giderilmesi, yaşanacak sorunların öngörülerek bir an evvel çözüme ulaştırılması, doz sayısının artırılması adına acilen adımlar atılması istendi.

Açıklamada, Türk Eczacıları Birliğinin ek aşı getirme konusunda Sağlık Bakanlığı nezdinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun neticelendirilmesi çağrısında bulunuldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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