Türk Eczacıları Birliğinden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliğinden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

29.03.2022 12:09
Türk Eczacıları Birliğinden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), savaş koşullarının sürdüğü Ukrayna'ya gönderilmek üzere Türk Kızılaya bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), savaş koşullarının sürdüğü Ukrayna'ya gönderilmek üzere Türk Kızılaya bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı.

TEB Başkanı Arman Üney, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın yol açtığı insani drama kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Ukrayna'da gıdanın yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Üney, "Doğal afet ve savaş gibi insan hayatını tehlikeye atan olağan dışı yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren sivil halka destek olmak, Türk Eczacıları Birliği olarak hassasiyet gösterdiğimiz sorumluluklardan biridir." ifadesini kullandı.

Üney, bu kapsamda ilk olarak ayın başında sağlık profesyonellerinin kullanacağı 100 paramedik acil müdahale çantasını Türk Kızılaya teslim ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O teslimat sırasında, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yeni ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılması için elimizden gelen desteği vereceğimizi de ifade etmiştik. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılayın koordinasyonunda TEB tarafından, devam eden savaş koşulları göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler tedarik edilmiş ve Ukrayna'ya gönderilmek üzere Türk Kızılaya teslim edilmiştir. İlaç ve tıbbi malzemelerle dolu tır, Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkmıştır. Temennimiz bu insanlık dramının bir an önce bitmesi ve yeni acıların yaşanmamasıdır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eczacıları Birliğinden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika


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