Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması
7 dakika önce
Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:30 Kaynak: AA
Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Rekabet Kurulu, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması! 149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar