Son Dakika Haberleri: Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması
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Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması

7 dakika önce

Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması, System.String[]

Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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