Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı
1 saat önce
"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.
"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:05
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