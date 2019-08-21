Son Dakika Haberleri: Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı
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Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı

1 saat önce

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı, System.String[]

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:05 
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