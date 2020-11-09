Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri "Edebiyat Yolu"nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri "Edebiyat Yolu"nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ

09.11.2020 12:47

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılışı yapılan ve "Edebiyat Yolu" adı verilen Kahramanmaraş-Göksun arasındaki kara yolunda Türk edebiyatının önde gelen isimleri yaşatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılışı yapılan ve "Edebiyat Yolu" adı verilen Kahramanmaraş- Göksun arasındaki kara yolunda Türk edebiyatının önde gelen isimleri yaşatılıyor.

4 milyar 671 milyon liraya mal olan ve 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, seyahat süresini de 80 dakikadan 41 dakikaya düşüren yolda seyahat edenler, bir yandan yolun keyfini çıkarırken diğer yandan da Türk edebiyatının önemli isimlerini güzergah üzerinde görüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süredir kısmen trafiğe açık olan ve cumartesi günü resmen hizmete sunulan yolda 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan, tünel ve viyadüklere Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verildi.

Mesafeden ve süreden tasarruf sağlayan yol sürücüleri memnun etti

Seyahat süresini ve mesafeyi kısaltan yol, sürücülerin yüzünü güldürdü.

Yolu kullanan Ömer Faruk Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki yolda artık sıkıntı çekmeyeceklerini, hizmete sunulan yolun Kahramanmaraş'ı çok farklı bir konuma taşıyacağına inandığını söyledi.

Eski yolun çok bozuk olduğunu, özellikle de akşamları araç kullanırken zorlandıklarını anlatan Odabaşı, "Akşamları Ankara'ya giderken çok sıkıntılarımız oluyordu. İnşallah bundan sonra olmayacak. Yolun açılmasıyla çok mutlu olduk. Zaman kaybımızı önledik. Daha güvenli gidiyoruz. Daha rahat ve şeffaf oldu. Ben çok Ankara'ya gidip geliyordum şimdi bu yolu görünce içim açıldı. Sırf bu yolu görmek için seyahat etmeye karar verdim." diye konuştu.

"Şairleri anmak, onları hatırlamak çok güzel"

Odabaşı, güzergah üzerindeki tünel ve viyadüklere şairlerin isimlerinin verilmesinin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek "Çünkü geçmişimizdeki şairleri anmak, onları hatırlamak çok güzel." dedi.

Mustafa Hamurcu da Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun daha önce çok kötü olduğunu, tüneller sayesinde yolun hem kısaldığını hem de yolculuğun daha da rahatladığını söyledi.

Yolun yapımında emeği geçenlere duacı olduğunu dile getiren Hamurcu, şair ve yazarların güzergahtaki yapılara isimlerinin verilmesinin de büyük anlam taşıdığını vurgulayarak "Şairlerimizin, yazarlarımızın isimlerini unutuyoruz. Eğer böyle hatırlatılırsa, en azından geçmişten kopmayız. Geçmiş değerlerin hatırlatılması açısından güzel." ifadelerini kullandı.

Ayşe Karga da daha önceden internetten yolu incelediğini ve çok hoşuna gittiğini, bugün de yolu kullandığını belirtti.

Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri Edebiyat Yolu nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ
Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri Edebiyat Yolu nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ
Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri Edebiyat Yolu nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ
Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri Edebiyat Yolu nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Edebiyat, Göksun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri 'Edebiyat Yolu'nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika


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