Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı - Son Dakika

Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı

03.11.2020 15:41
Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı, System.String[]

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl verilecek olan "Yaşayan Dede Korkut" ve "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl verilecek olan "Yaşayan Dede Korkut" ve "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı'ya, "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verileceği bildirildi.

Kabaklı, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün önceki senelerde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve Nimetullah Hafız'a verildiğini aktararak, bu yıl ödül verilecek Sabir Rüstemhanlı'nın, ömrü boyunca Türk kültür ve medeniyetine hizmet eden, Sovyetler Birliği döneminde rejimin tüm baskılarına rağmen eserleriyle milli ruhu yeniden dirilten, milli kökler üzerine inşa ettiği şiirleriyle Sovyetleştirilmeye çalışılan yeni nesillere Türk kimliğini aşılayan biri olduğunu ifade etti.

Rüstemhanlı'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığa doğru yürüyüşünde Azatlık Meydanı'nda halka önderlik ettiğine dikkati çeken Kabaklı, yazarın "Tanımak İstersen", "Haber Gözlüyorum", "Gence Kapısı", "Sağ Ol, Anadilim", "Kan Yaddaşı", "Zaman Benden Geçer", "Bütünlük", "Tedirginler", "Cavad Han", "Orhun ile Buluşma", "Bu Senin Halkındır", "Atamın Ruhu", "Hatayi Yurdu", "Gök Tanrı", "Ölüm Zirvesi", "Difai Fedaileri" gibi eserlere imza attığı bilgisini verdi.

Kabaklı, bu yıl ilk kez verilecek olan "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün sahibi Ganire Paşayeva için ise şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi başta olmak üzere katıldığı her platformda, Türk Dünyasının 'Karabağ', 'Kıbrıs', 'Kırım', 'Ahıska', 'Kerkük', 'Doğu Türkistan' gibi kanayan yaralarını gündeme getiren, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören her bir Türk ve Müslümanın derdini dile getiren, verdiği konferanslar, yürüttüğü faaliyetler nedeniyle Türk Dünyasının her yerinde büyük sevgiye mazhar olan, bugün de işgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın haklı davasını bayraklaştıran, 'Aşk Başka', 'Ben', 'Sen', 'O', 'Allah Seven Kalplerdedir', 'Karabağ Hikayeleri', 'Turan Yolcusu', 'Vatan Kokusu' gibi kitapların müellifi Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verilmesi uygun görülmüştür."

Türk Edebiyatı, Dede Korkut, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı - Son Dakika


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