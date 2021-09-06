Üye Girişi
Türk edebiyatının "Atlı Napolyon"u: Celal Sılay - Son Dakika

Türk edebiyatının "Atlı Napolyon"u: Celal Sılay

06.09.2021 13:51
Türk edebiyatının

Edebiyat dünyasında kendine özgü kurgulamalar ve şiir telakkisiyle öne çıkan şair, köşe yazarı Mehmet Celal Sılay'ın vefatının ardından 47 yıl geçti.

Edebiyat dünyasında kendine özgü kurgulamalar ve şiir telakkisiyle öne çıkan şair, köşe yazarı Mehmet Celal Sılay'ın vefatının ardından 47 yıl geçti.

Öğretmen Ahmet Hamdi Bey ile Fahriye Hanım'ın oğlu, saz şairi Aşık Uryani'nin torunu Sılay, 1914'te Bursa'da dünyaya geldi.

Usta şair, çocukluğunu Bursa'nın Namazgah Mahallesi'nde geçirdi. Bursa'da Hoca İlyas Mektebini 11 yaşında bitiren Sılay, daha sonra Işıklar Lisesine devam etti.

Arkadaşlarının "atlı Napolyon" adını taktığı Sılay, disiplinsiz ve psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Kuleli Askeri Lisesine gönderildi. Askeri okuldan da ayrılan Sılay, eğitimine İstanbul Hayriye ve İstiklal liseleri dahil olmak üzere çeşitli liselerde devam etti.

Doğu ve batı edebiyatını, edebiyat sohbetlerinden takip etti

Sılay, üniversiteye gitmese de bir yıl İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne misafir öğrenci olarak katıldı.

Şair Sabahattin Kudret Aksal, yaptığı bir açıklamada, farklı kişiliğiyle üniversitede de dikkatleri üzerine çeken Sılay için şu değerlendirmede bulunmuştu:

"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne aynı mevsimin başında gidip gelmeye başlamıştık. Celal Sılay'ın abartılı davranışları, tümcelerine sürekli olarak felsefi bir görüntü verme isteği, öğretim üyeleriyle hemen içli dışlı oluşu, öğrencilerin ilgisini çekmiş, onun Sorbonne'dan geldiği söylentisi yayılmıştı. Oysa Celal Sılay bir dinleyiciydi. Bir süre sonra, o çevreleri de anlamsız bulacak, oralarda artık görünmeyecekti ama bu kopuş, bir kez tanıdığı kimi hocalarla, o günlerin aydın çevrelerinin odak noktası olmuş. M. Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken gibi kimi hocalarla yakından bir ahbaplık sürdürmesine, o günlerin kahvelerinde onların ağızlarının içine bakarak söyleşilerini dinlemesine engel olmadı."

Aynı yıllarda edebiyatla ilgilenmeye başlayan Sılay, özellikle doğu edebiyatından Fuzuli, Hayyam, Yunus Emre ve Şeyh Galib'i ve batı edebiyatıyla felsefesini, gittiği kültür mekanlarındaki sohbetlerden takip etti.

Oyun yazarı ve gazeteci Haldun Taner, "Ölürse Ten ölür, Canlar Ölesi Değil" adlı eserinde, Sılay ile ilgili, "Celal, pek okumazdı. Bütün dağarcığı Mustafa Şekip'in çevresinden edindiği kulak dolgunluğu idi. Hilmi Ziyaları, Peyami Safaları, Necip Fazılları, Küllük yahut Nisuvauz sohbetlerinde tanımış, bütün kültür birikimini bu sohbetler oluşturmuştu. Göz nezlesi bahanesiyle örtbas ettiği bu okuma tembelliği, belki de zekasının taptaze ve tortusuz kalışını dolayısıyla şaşılacak canlılığını sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlandı

İstanbul'a 1935'te gelen ve gazetecilik mesleğini seçen Sılay, 1940'ta Vatan gazetesinde çalışmaya başladı, 1944'te de Tasvir-i Efkar'da yazılar yazdı.

Sılay'ın, aynı yıllarda hazırlığını yaptığı "İşte" adlı dergi sadece 4 sayı yayınlandı.

Şiirleri, 1939-1940 arasında "Yücel" dergisinde yayımlanan Sılay, 1941'de "İnkılapçı Gençlik" dergisinde, 1943'te "Demet" dergisinde, 1951'de ise "Ticaret Postası" gazetesinde yazılarını okuyucuyla buluşturdu.

Usta edebiyatçının şiir ve yazıları 1950'de "Büyük Doğu" dergisinde çıktı. Yeni Memleket gazetesinde, 1952-1956 arasında yazı işleri müdürlüğü yapan Sılay, Ahmet Selami Sel adıyla da fıkra yazarlığı yaptı.

Celal Sılay, 1954'ten 1966'ya, aralıklarla 28 sayı yayımlanan "Doğu-Batı" dergisini çıkardı, 1956'da "Esi "dergisinde şiirlerini okurların beğenisine sundu.

Yeni Gazete'de 1957-1958 arasında fıkralar kaleme alan Sılay, 1959-1960 arasında ise yine "Ahmet Selami Sel" adıyla Her Gün gazetesinde günlük konularla ilgili yazdı.

Celal Sılay, 1961'de edebiyat öğretmeni Nermin Duru ile evlendi.

"Yeni İnsan" dergisini 1963-1971 arasında 105 sayı çıkaran edebiyatçı, bir süre sonra Yeni İnsan Yayınlarını kurdu.

Farklı karakteriyle edebiyat çevrelerinin de dikkatini çekti

Kimseyi dinlemeyen ve aklına gelen ilk şeyi yapan Sılay, düzenli bir geliri olmadığından ekonomik zorluklar içinde bir hayat geçirdi.

Sılay, birçok şiirini hece ölçüsü ve belli bir kafiye düzeniyle yazarken, bazı şiirlerini serbest tarzda, bazılarını ise rubai olarak kaleme aldı.

Kullanılan dilin basit, berrak ve açık olması gerektiğini savunan Sılay, kendi yazdığı hikaye, fıkra, deneme ve şiirlerde basit, akıcı ve berrak bir Türkçe kullanmaya özen gösterdi. Sılay, sanat ve edebiyat alanının yanı sıra toplumun günlük sorunlarını dile getiren ve bu sorunlara çare bulmaya çalışan yazılar da kaleme aldı.

"Bu Ülke" adlı eserinde Celal Sılay'ın farklı karakterine değinen yazar, düşünür Cemil Meriç, "Celal bu alaca bulaca, bu insicamsız, bu birbirine yabancı insanların dünyasında imtiyazlı bir mahluktu. Şekip Hoca'ya takılır, Peyami ile kırk yıllık dost gibi konuşur, Sait'le şakalaşırdı. Muaşeret adabı diye bir şey tanımazdı Celal. Dünyada yalnız kendisi vardı..." ifadelerini kullanmıştı.

Celal Sılay, 7 Eylül 1974'te kalp krizi nedeniyle vefat etti, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta edebiyatçının kitapları şöyle:

Şiir: "Çöl Yolcuları" (1934), "Dört Kapı" (1934), "Lacivert Işıklar" (1934), "Ebebi Renkler" (1936), "Mısralar" (1937, yeni basımı aynı yıl "Hüsran Filizleri" adıyla), "Merhamet Şiirleri" (1943), "Acaba" (1945), "Sonra?" (1946), "Boşlukta Duran Taş" (1948), "Zaman ile Yarış" (1956), "Adamca" (1959), "Doğa" (1965), "Aşk Dialektiği" (1967), "Şimdi Geldin Şimdi Gittin" (1968), "Küpe Destanı" (1968), "İlişki Deyimleri" (1969), "Karşın" (1971) Deneme: Değinmeler (1966), Kişi-Birey (1967), Yorum (1968), Söz-Eylem (1969), Üçüncü Dönem (1971), Öykü: Zorunla Somut (1969)

Celal Sılay, Edebiyat, İstanbul, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk edebiyatının 'Atlı Napolyon'u: Celal Sılay - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi 14:12 Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi 13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim

Son Dakika Haberleri
14:15 Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı         
14:16
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti         
11:58
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:22:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk edebiyatının "Atlı Napolyon"u: Celal Sılay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement