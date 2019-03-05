Son Dakika Haberleri: Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Doğum Gününde Anıldı

Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Doğum Gününde Anıldı

34 dakika önce

Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, doğum gününde memleketi Kahramanmaraş'ta anıldı.

Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Doğum Gününde Anıldı, System.String[]
Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, doğum gününde memleketi Kahramanmaraş'ta anıldı. Türk Edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve 'Dede Korkut' lakaplı şair ve yazarı Bahaettin Karakoç vefatının 5. ayına denk gelen doğum gününde Kahramanmaraş'ta özel bir okulda düzenlenen etkinlikle anıldı. Karakoç'un büyük oğlu Oğuz Karakoç ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Doğan'ın da katıldığı etkinlikte Bahaettin Karakoç anısına okul bahçesine fidan dikildi. Daha sonra konferans salonunda Karakoç anısına slayt gösterimi yapıldı. Bahaettin Karakoç'un hayatının anlatılmasının ardından büyük oğlu Oğuz Karakoç, babasından bahsetti. İnsanın babasını kaybettikten sonra bu acıyı anladığını belirten Oğuz Karakoç, "Duygulanmamak mümkün değil. İnsan babasını kaybedince, ne kadar acı olduğunu anlıyor. Ancak bu acıyı, bu duyguyu babasını kaybedenler bilir. Her fani gibi babam da bu dünyadan ayrıldı. Üzülüyoruz ama ne mutlu ki babam Türk Edebiyatında eserleriyle anılacak. Eserleriyle yaşayacak. Kendisi bundan sonra da yaşayacak. Bu anlamda da mutlu hissediyoruz" dedi.

"Çevredeki okullarımızın veya değişik kurumların babamla ilgili programlar hazırlaması değişik yerlerde ona özel sayılar çıkması, eserleriyle yaşayacağının göstergesidir" diyen Karakoç, "Üzüntümüzü bu tür çalışmalar hafifletiyor ve bizi mutlu ediyor. Bugün babamın doğum günü anısına bir program hazırlanmış. Bu programa katkı sunan gerek okul yönetimi gerek burada konferansta görev alan edebi arkadaşları kutluyorum" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Bahaettin Karakoç, Beyaz Kartal, Güncel
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