Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti

23.07.2022 11:47

Türk edebiyatının önemli isimlerinden 82 yaşındaki Rasim Özdenören yaşamını yitirdi. KOAH rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özdenören, sevenlerini yasa boğdu.

Türk edebiyatından bir usta kalem daha eksildi. Usta edebiyatçı Rasim Özdenören, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yakın zamanda koronavirüse yakalanan ve hastalığı geçen Özdenören'in, KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Usta kalem Özdenören dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak veyüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören,1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü.

2004'te ise emekliye ayrıldı.

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Rasim Özdenören, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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