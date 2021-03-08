Türk edebiyatının usta ismi Selim İleri'den kötü haber!
08.03.2021 16:56
Türk edebiyatının usta isimlerinden 71 yaşındaki Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Selim İleri'nin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Selim İleri'nin 5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İleri'nin Hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.
1949 İstanbul
doğumlu Selim İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü, "Uzak
Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor.
İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar
'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
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