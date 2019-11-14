Türk Eğitim Derneği 684 öğrenciye

Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında okuyan başarılı 684 öğrenciye "Tam Destek Bursu" veriyor.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek, Türkiye genelindeki pek çok gence umut olmaya devam ediyor.

Kuruluş amaçlarının başında, başarılı ancak maddi olanaksızlıklar içindeki gençlere ulaşmak olan Türk Eğitim Deneği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere Tam Destek Bursu veriyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek 16 Kasım Cumartesi Ankara'da gerçekleştirilecek etkinlikte, programın detayları paylaşılarak, 500 öğrencinin başarı hikayesi anlatılacak.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık'ın da katılımı bekleniyor.